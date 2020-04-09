Макгрегор, как и Фергюсон, обвинил Хабиба в срыве долгожданного поединка, который планировался уже пять раз. Не помогло даже официальное заявление главы UFC. Дана Уайт признал, что Нурмагомедов вернулся из США в Россию, где застрял из-за временного закрытия границ, не по собственной инициативе.

Но тут на сторону Хабиба встал даже боец из команды Конора - Артем Лобов. "Нужно быть справедливым и признать, что Нурмагомедов выбыл оправданно. Прошлые отмены со стороны Тони и Хабиба оправдать нельзя, - цитирует Лобова Allboxing. - Но сейчас весь мир закрылся. Авиаперелеты чрезвычайно сложно организовать. Я бы не стал перекладывать вину на Хабиба".

Кстати, президент UFC намерен в шестой раз начать подготовку к поединку Нурмагомедов - Фергюсон, если Тони победит своего нового оппонента Джастина Гэтжи 18 апреля и станет временным чемпионом.