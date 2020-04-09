Названа дата регистрации теста на иммунитет к коронавирусу

Тест-систему, позволяющую определять наличие антител к коронавирусу, зарегистрируют 10 апреля. Об этом сообщила главный санитарный врач России Анна Попова.

В интервью телеканалу "Россия 1" она рассказала, что в первую очередь тест-системы будут применять для врачей, а также "там, где она больше всего нужна". На момент испытаний новой системы, которые состоялись в начале марта, высокой иммунной прослойки в России не было.

Поэтому режим ограничений крайне важен сегодня, подчеркнула глава Роспотребнадзора. Главная задача - разорвать цепочки передачи инфекции от человека к человеку. Отмечается также, что пока в стране нет повторных случаев заражения коронавирусом.

В России за прошедшие сутки подтверждено 1175 случаев COVID-19 в 56 регионах страны. Такие данные обнародовал оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом. Всего по стране зарегистрировано 8672 случая в 81 регионе.