Новак призвал объединить усилия для снижения избытка нефти

В переговорах о сокращении добычи нефти, проходящих в онлайн-режиме, помимо членов ОПЕК+ принимают участие участие Канада, Норвегия, Аргентина и ряд других нефтедобывающих стран. Об этом сообщил глава Минэнерго России Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24"

В своем обращении министр отметил, что считает оправданным увеличение количества стран участвующих в переговорах, поскольку только совместными усилиями можно ликвидировать перепроизводство нефти на мировом рынке. Министр подчеркнул, что оценивает снижение спроса на нефть на 10-15 млн баррелей в сутки.

Представители США в переговорах не участвуют. Незадолго до их начала министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что добыча нефти в США снизилась на 2 миллиона баррелей в день из-за сокращения спроса и падения цен на нефть.

По сообщения агентства Reuters, на встрече идет речь о сокращении добычи на 20 млн баррелей в сутки. Агентство Bloomberg сообщило, что обсуждается снижение добычи на 10 млн баррелей в сутки в рамках ОПЕК+ и 5 млн баррелей в сутки другими производителями.