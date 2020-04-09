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09.04.2020 21:20
Рубрика: Власть

Путин снял с должности замглавы МВД

Текст: Наталья Козлова
Владимир Путин снял генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД. Указ опубликован на портале правовой информации. Скорее всего, увольнение связано с арестом двух его заместителей.

Напомним, что на прошлой неделе Басманный суд Москвы арестовал двух заместителей руководителя Следственного департамента МВД - генералов Александра Краковского и Александра Бирюкова. Третьим арестантом оказался следователь по особо важным делам Александр Брянцев.

Фото: Следственный комитет РФ
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По версии следствия, два генерала смогли передать из столичной полиции в следственный департамент некое уголовное дело гражданина Альберта Худояна. И сделали это за деньги. Забрали дело генералы якобы для того, чтобы помочь фигуранту уголовного дела. Всем троим в СК вменили злоупотребление должностными полномочиями, "повлекшее тяжкие последствия". По решению суда все арестованы до начала лета.

Теперь дело генералов и Худояна расследует Следственный комитет РФ. Бизнесмен Худоян попал под следствие по обвинению в мошенничестве на 10 миллионов долларов. В деле фигурируют три участка земли на Ленинградском проспекте Москвы, где раньше был аэровокзал. Фирма Худояна там строила дорогой жилой комплекс. Бизнесмена сначала отправили в СИЗО. Потом вроде бы выяснилось, что коммерсант не очень виноват. Новый следователь Александр Брянцев, начав это расследование, как-то очень быстро снял арест с земли и походатайствовал о переводе Худояна под домашний арест. Что и было сделано.

Сейчас следствие СК говорит, что следователь делал то, что ему указали его руководители.

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