Расторгнут договор на проведение Пасхальных мероприятий

Такой договор на проведение массовых мероприятий в честь Пасхи был заключен между столицей и победителем конкурсных процедур. Как сообщает ТАСС, в настоящее время он расторгнут, так как столица из-за коронавируса живет в условиях режима повышенной готовности.
Директор московской дирекции массовых мероприятий Вера Буянова рассказала:
"Еще 6 апреля ГАУК "Московская дирекция массовых мероприятий" расторгло договор с победителем конкурсных процедур по взаимному соглашению. До этого, 4 апреля, был опубликован указ мэра Москвы №12-УМ в обновленной редакции, в соответствии с этим департамент культуры города Москвы выпустил распоряжение от отмене праздничных мероприятий".