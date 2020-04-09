Расторгнут договор на проведение Пасхальных мероприятий

Директор московской дирекции массовых мероприятий Вера Буянова рассказала:

"Еще 6 апреля ГАУК "Московская дирекция массовых мероприятий" расторгло договор с победителем конкурсных процедур по взаимному соглашению. До этого, 4 апреля, был опубликован указ мэра Москвы №12-УМ в обновленной редакции, в соответствии с этим департамент культуры города Москвы выпустил распоряжение от отмене праздничных мероприятий".