Сейчас стало выгодно вставать на биржу труда и получать пособие

Эксперт уверен, что сейчас так сложилась ситуация, что человеку выгодно встать на биржу труда, чтобы получать пособие по безработице. И пытаться найти себе работу. Это, конечно, временный вариант. Но этот статус поможет пережить сложные времена, связанные с поиском постоянной работы.

Например, в Москве с первого апреля пособие по безработице и дополнительная материальная поддержка составляют 19,5 тысячи рублей в месяц. Эти деньги будут выплачиваться с апреля по 30 сентября 2020 года. На такую помощь смогут рассчитывать те сотрудники, которые отработали в этом году не менее 60 календарных дней.

Например, человек вышел работать инструктором в фитнес-клуб первого января 2020 года, отработал всего два месяца и в конце марта уволился из-за отсутствия клиентов для тренировок. В этом случае, обратившись в службу занятости (можно хоть сейчас, не выходя из дома - через личный кабинет), он получит ежемесячную компенсацию в 19,5 тысячи рублей в месяц.

С первого апреля пособие по безработице выросло не только в столице. В целом по стране оно теперь не ниже МРОТа. В среду в ходе селекторного совещания с главами регионов Владимир Путин дал поручение, чтобы всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после первого марта - в апреле, мае и июне выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке. А именно в размере МРОТ - 12 тысяч 130 рублей в месяц.

"Грядут и уже начались серьезные изменения на рынке труда в регионах, - считает эксперт. - Причем налицо неожиданная тенденция: сегодняшняя ситуация на рынке труда приведет к легализации тех, кто безработными быть не хотел".

По данным Росстата, в январе 2020 года официально безработными считались 3,5 миллиона человек. А в органах службы занятости (по данным Роструда) состояли на учете в качестве безработных только 700 тысяч человек. По мнению Владимира Климанова, сейчас легче легализоваться в качестве безработного, чем быть каким-то там занятым, но получающим мизер.

И в этой связи рынок труда может отражать совсем не естественные процессы, а лишь изменение формального статуса. "Произойдет легализация безработицы, которая до этого была выражена в виде низкой оплаты труда занятых. Как ни странно, будет выгодно оставаться безработным", - заключил эксперт.

И добавил, что в дальнейшем тоже будет идти трансформация серого рынка труда.

"Сложно будет искать левые доходы, потому что под контроль государства попадает все, включая банковские депозиты. Некоторые эксперты считают происходящее предтечей введения прогрессивной ставки подоходного налога", - полагает Климанов.

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