Сгоревший частный дом престарелых оказался "пансионатом-призраком"

По адресу, где находится корпус пансионата на 3-й Мякининской улице, в документах Росреестра значится просто земельный участок, уточняет источник агентства. По факту же там стоял трехэтажный коттедж, в подвале которого работала дизельная котельная, ставшая эпицентром пожара. Как считают в ГСУ СК по Москве, здесь загорелся кабель. Это могло произойти из-за неисправности котла или проводки.

Дым довольно быстро распространился по зданию, в котором находились в основном немощные старики. Кое-кто звал на помощь из окон, и она пришла из общежития по соседству. Рабочие оттуда смогли пройти в здание и вывести людей, некоторых выносили на руках. Один из прибывших пожарных отдал свою маску пострадавшему и сам получил ожоги дыхательных путей. В общей сложности пострадали 16 человек, четверо скончались.

Как отметила заммэра Анастасия Ракова, всем постояльцам будут предложены места в городских учреждениях соцзащиты. Нуждающимся окажут медицинскую и психологическую помощь. СК возбудил дело по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности".