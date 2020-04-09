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09.04.2020 / 14:21
Текст: Сергей Бабкин

Сгоревший частный дом престарелых оказался "пансионатом-призраком"

Корпус частного пансионата для престарелых, где 8 апреля произошел крупный пожар, оказался "домом-призраком". Об этом ТАСС рассказал информированный источник в оперативных службах. Он не значится во многих реестрах, поэтому серьезных проверок, в том числе и по части пожарной безопасности, там не проводили.

По адресу, где находится корпус пансионата на 3-й Мякининской улице, в документах Росреестра значится просто земельный участок, уточняет источник агентства. По факту же там стоял трехэтажный коттедж, в подвале которого работала дизельная котельная, ставшая эпицентром пожара. Как считают в ГСУ СК по Москве, здесь загорелся кабель. Это могло произойти из-за неисправности котла или проводки.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Дым довольно быстро распространился по зданию, в котором находились в основном немощные старики. Кое-кто звал на помощь из окон, и она пришла из общежития по соседству. Рабочие оттуда смогли пройти в здание и вывести людей, некоторых выносили на руках. Один из прибывших пожарных отдал свою маску пострадавшему и сам получил ожоги дыхательных путей. В общей сложности пострадали 16 человек, четверо скончались.

Как отметила заммэра Анастасия Ракова, всем постояльцам будут предложены места в городских учреждениях соцзащиты. Нуждающимся окажут медицинскую и психологическую помощь. СК возбудил дело по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности".

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