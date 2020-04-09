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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

При пожаре в частном доме престарелых в Москве пострадали 16 человек

Число пострадавших при пожаре в частном пансионате для пенсионеров в столице увеличилось до 16. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Москвы.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Напомним, пожар начался 8 апреля около 22.00 в подвале четырехэтажного здания пансионата, где находилась котельная. В момент возгорания в здании находилось 53 человека: 48 постояльцев и 5 сотрудников. Благодаря профессионализму пожарных и смелости очевидцев удалось спасти большинство постояльцев. 4 человека погибли.

Сейчас пострадавшие находятся медицинских учреждениях Москвы. Остальные 28 пациентов пансионата размещены в социально-реабилитационном центре столичного департамента соцзащиты.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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