При пожаре в частном доме престарелых в Москве пострадали 16 человек

Число пострадавших при пожаре в частном пансионате для пенсионеров в столице увеличилось до 16. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Москвы.

Напомним, пожар начался 8 апреля около 22.00 в подвале четырехэтажного здания пансионата, где находилась котельная. В момент возгорания в здании находилось 53 человека: 48 постояльцев и 5 сотрудников. Благодаря профессионализму пожарных и смелости очевидцев удалось спасти большинство постояльцев. 4 человека погибли.

Сейчас пострадавшие находятся медицинских учреждениях Москвы. Остальные 28 пациентов пансионата размещены в социально-реабилитационном центре столичного департамента соцзащиты.