Как сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства, в дом престарелых направлены самые опытные следственные бригады. Первое, что сделали сотрудники СК, - изучили учредительные документы. Как выяснилось, некоторых обязательных разрешений у "Третьего возраста" не было. Из-за этого близкие к расследованию люди стали называть пансионат "домом-призраком". Он каким-то чудесным образом обошелся без многочисленных проверок, в том числе и без пожарного надзора. Это кажется довольно странным, поскольку "Третий возраст" работал давно, ни от кого не скрывался и, по признанию родственников постояльцев, оказывал услуги довольно высокого качества.

"Третий возраст" - не просто дом престарелых, а элитный комплекс "резиденций" в бывшей деревне Мякинино на берегу реки. Красота, однако, не стала гарантией безопасности. По свидетельству очевидцев, пожарные машины, прибывшие на вызов, с трудом проезжали по частному сектору, где находится пансионат. К счастью, рядом с домом оказалось общежитие. Работяги, услышав зовущих на помощь стариков, прибежали раньше спасателей. Но и сотрудники МЧС действовали самоотверженно. Один из спасателей отдал свою маску пострадавшему, а сам получил ожоги дыхательных путей.

В общей сложности пострадали 16 человек. Четверо скончались. Среди них и постояльцы, и сотрудник котельной. Именно там, в цокольном этаже, и начался пожар. По версии СК, к трагедии могло привести как возгорание проводки, так и неисправность котла. Уголовное дело возбудили и по 109-й, и по 238-й статье УК РФ. Власти Москвы предложили всем постояльцам переехать в городские учреждения соцзащиты. Как отметила заммэра по социальным вопросам Анастасия Ракова, всем нуждающимся окажут и медицинскую, и психологическую помощь.