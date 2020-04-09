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09.04.2020 15:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил второе дело по факту пожара в доме престарелых в Москве

Текст: Наталья Козлова

В ходе расследования уголовного дела о пожаре в частном доме престарелых на западе Москвы установлены новые обстоятельства, рассказали "РГ" в следственном ведомстве.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Столичные следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса РФ - "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц".

- Во время проведения неотложных следственных действий, следствием установлено, что руководством и сотрудниками частного дома престарелых, расположенного по 3-й Мякининской улице в Москве, не созданы необходимые условия. Также не получены в полном объеме разрешительные документы, необходимые для предоставления услуг пожилым граждан и разрешения от надзорных и компетентных органов для надлежащей эксплуатации здания, - объяснила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Сейчас в здании дома престарелых изъяты документы, на основании которых пожилым людям оказывались платные услуги. Эти документы изучаются следствием.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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