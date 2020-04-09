СК возбудил второе дело по факту пожара в доме престарелых в Москве

В ходе расследования уголовного дела о пожаре в частном доме престарелых на западе Москвы установлены новые обстоятельства, рассказали "РГ" в следственном ведомстве.

Столичные следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса РФ - "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц".

- Во время проведения неотложных следственных действий, следствием установлено, что руководством и сотрудниками частного дома престарелых, расположенного по 3-й Мякининской улице в Москве, не созданы необходимые условия. Также не получены в полном объеме разрешительные документы, необходимые для предоставления услуг пожилым граждан и разрешения от надзорных и компетентных органов для надлежащей эксплуатации здания, - объяснила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Сейчас в здании дома престарелых изъяты документы, на основании которых пожилым людям оказывались платные услуги. Эти документы изучаются следствием.