СК возбудил дело после пожара в доме престарелых в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело после крупного пожара в частном пансионате для престарелых на западе Москвы.

Расследование ведет столичное ГСУ СК, сообщает пресс-служба ведомства. На месте уже работают самые опытные следователи и криминалисты. Назначены экспертизы, которые позволят узнать точную причину пожара. Дополнительно следователи изучат, как обеспечивалась безопасность в здании.

Напомним, что при пожаре в частном доме престарелых на 3-й Мякининской улице погибли два человека. По предварительным данным, трагедия произошла из-за замыкания проводки в подвале.