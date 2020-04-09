В Ярославле на карантин по COVID-19 закрыли отделение больницы

Отделение пульмонологии ярославской больницы № 2 вместе с пациентами и медицинским персоналом закрыто на 14-дневный карантин.

По информации правительства Ярославской области, меры безопасности приняты из-за предварительного положительного теста на коронавирус у ранее госпитализированного больного с пневмонией.

Всего в отделении находятся 45 пациентов и восемь сотрудников стационара. Новых больных с заболеваниями легких теперь госпитализируют в ту же больницу, но на другой этаж.

- Предприняты все меры для локализации возможной инфекции, изолированы воздухоотводы отделения, - сообщили в клинике.

9 апреля в регионе подтверждены два новых случая заболевания COVID-19. Всего на лечении находятся 11 пациентов - в Ярославле, Рыбинске и Тутаеве. Еще шесть тестов - предварительно положительные.