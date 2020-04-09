В марте россияне вложились в подержанные автомобили

По сравнению с первым кварталом 2019 года продажи подержанных автомобилей по стране выросли на 22%, об этом говорится в исследовании "Авито Авто", которое оказалось в распоряжении "РГ".

Из-за пандемии и падения курса рубля в марте наблюдался рост как предложения, так и спроса: покупатели искали возможность вложить свои накопления в транспортные активы. Средняя стоимость легкового автомобиля составила 437 100 тыс. рублей, увеличившись на 8% по сравнению с I кварталом 2019 года и на 3% - по сравнению с IV кварталом того же года.

Лидерство в тройке городов с самыми доступными ценами на автомобили уже год удерживает Омск - средняя цена составляет 352 600 рублей, что почти на 20% ниже, чем в среднем по стране. Ульяновск сохраняет второе место со средней стоимостью автомобилей 373 000 рублей, а Волгоград, где транспортное средство стоит в среднем 389 200 рублей, за прошедший год вытеснил с третьего места на четвертое Барнаул.

Самые дорогие автомобили - в Москве, где средний ценник составляет 725 000 рублей. Это почти на 30% больше, чем в Санкт-Петербурге (579 900 рублей). Третье место занимает Краснодар - там средняя цена на автомобиль составила 546 800 рублей. Тройка лидеров осталась неизменной с I квартала 2019 года.

В I квартале 2020 года самыми продаваемыми в городах России традиционно стали отечественные автомобили. Исключение составляет Москва, где первое место занимает корейский бренд Kia, а также Барнаул, Иркутск, Красноярск и Новосибирск - там уверенно лидирует Toyota.

Первое место среди самых востребованных марок по России занял ВАЗ (Lada) со средней ценой 155 900 рублей. На втором месте - Toyota, которая обходилась покупателям примерно в 830 500 рублей. Третье и четвертое место заняли Hyundai и Kia (509 200 рублей и 591 300 рублей соответственно). На пятом месте - Volkswagen со средней ценой автомобиля 526 600 рублей. Суммарно на эти марки приходится 47,8% всех продаж за квартал по России.

В Москве первую пятерку мест среди самых продаваемых марок занимают Kia, ВАЗ (Lada), Hyundai, Mercedes-Benz и Volkswagen соответственно. В Санкт-Петербурге отечественный бренд на первом месте, за ним следуют Volkswagen, Ford, Kia и Hyundai.

В топ-10 самых востребованных моделей лидерство в течение года удерживают отечественные Lada Priora и Lada 2114 Samara. Ford Focus вытеснил с третьего места на четвертое Lada Kalina. Lada Granta поднялась с седьмого места на пятое. Шестое и седьмое места заняли модели Lada 2110 и Lada 2107. Места с восьмого по десятое за год не изменились - их занимают Нива, Hyundai Solaris и Kia Rio соответственно.

Десятка самых популярных моделей в Москве включает, в порядке убывания: Ford Focus, Hyundai Solaris, Kia Rio, Skoda Octavia, Volkswagen Polo, Kia Ceed, Opel Astra, Toyota Camry, BMW 5 серии, а также Mercedes-Benz Е-класса.

В Санкт-Петербурге на первом и втором местах также Ford Focus и Hyundai Solaris, далее следуют Volkswagen Polo, Kia Rio, Skoda Octavia, Opel Astra, Renault Logan, Volkswagen Passat и Mitsubishi Lancer; замыкает рейтинг BMW 5 серии.

Как и в 2019 году, покупатели отдают предпочтение автомобилям среднего (С) и малого (В) классов. На третьем месте - кроссоверы (SUV), на четвертом - большие семейные автомобили (D). По всей России на эти четыре сегмента пришлось 83% продаж за I квартал, что на 1% превышает показатель аналогичного периода 2019 года.