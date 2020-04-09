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09.04.2020 06:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Число заболевших COVID-19 в Хабаровском крае выросло до 24

Текст: Дина Непомнящая

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае к 9 апреля достигло 24. Из этих пациентов шестеро уже выздоровели и отправились домой, а одна женщина скончалась. COVID-19 подозревают еще у 14 человек.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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- Из числа лиц с подозрением и подтвержденным диагнозом три пациента в возрасте старше 65 лет в стабильно тяжелом состоянии, двое на искусственной вентиляции легких, - сообщили представители минздрава региона в Instagram.

Отмечается также, что в изоляторах находятся шесть человек, контактировавших с заболевшими коронавирусом, но признаков болезни у них пока нет. Еще 2,7 тысячи туристов, вернувшихся из-за границы, находятся под медицинским наблюдением. 17 из них - в обсерваторе.

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По состоянию на 9 апреля в Хабаровском крае нарастающим итогом выявлено 24 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 6 выздоровели, умерла 1 пациентка 77 лет с множественными хроническими заболеваниями, на лечении находятся 17 пациентов. ⠀ В крае с подозрением на заболевание - 14 человек. Из числа лиц с подозрением и подтвержденным диагнозом 3 пациента в возрасте старше 65 лет в стабильно тяжелом состоянии, из них 2 на ИВЛ. ⠀ В стационарах края 162 пациента с внебольничными пневмониями, из них 54 дети. ⠀ В инфекционном госпитале Хабаровска 53 пациента с внебольничными пневмониями (движение за сутки: госпитализировано 16, выписано 4, переведен в инфекционное отделение - 1). ⠀ За сутки поступило 0 пациентов с ОРВИ, выписан 1, состоит 35. ⠀ В изоляторах - 6 человек из числа близких контактов с COVID-19. Все в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания нет. ⠀ Под медицинским наблюдением - 2,7 тысяч человек, вернувшихся из зарубежных поездок, в том числе в обсерваторе 17 человек. ⠀ #минздрав #здравоохранение #медицина #минздрав27 #профилактика #здоровье #хабаровскийкрай #министерствоздравоохраненияхабаровскогокрая #хабаровск#covid

Публикация от Минздрав Хабаровского края (@minzdrav_27)

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Распространение коронавируса COVID-19

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