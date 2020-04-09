Число заболевших COVID-19 в Хабаровском крае выросло до 24

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае к 9 апреля достигло 24. Из этих пациентов шестеро уже выздоровели и отправились домой, а одна женщина скончалась. COVID-19 подозревают еще у 14 человек.

- Из числа лиц с подозрением и подтвержденным диагнозом три пациента в возрасте старше 65 лет в стабильно тяжелом состоянии, двое на искусственной вентиляции легких, - сообщили представители минздрава региона в Instagram.

Отмечается также, что в изоляторах находятся шесть человек, контактировавших с заболевшими коронавирусом, но признаков болезни у них пока нет. Еще 2,7 тысячи туристов, вернувшихся из-за границы, находятся под медицинским наблюдением. 17 из них - в обсерваторе.