Стало известно о состоянии пострадавших при ЧП на химзаводе под Самарой

Пятеро пострадавших в пожаре на площадке Новокуйбышевской нефтехимической компании находятся в тяжелом состоянии и средней степени тяжести.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой минздрав области. Пациенты госпитализированы.

Напомним, что сообщение о пожаре на открытой площадке Новокуйбышевской нефтехимической компании поступило в региональное управление МЧС в 14 часов 40 минут по московскому времени. Вначале сообщалось о четверых пострадавших работниках предприятия. На помощь к ним оперативно прибыли медики.

Следует отметить, что на заводе в Новокуйбышевске выпускают сжиженные углеводороды, бензол, фенол, ацетон, альфаметилстирол, олефины.