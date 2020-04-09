В России растет спрос на готовый бизнес. По данным интернет-сервиса "Авито", в 2019 году он увеличился на четыре процента. Наибольший интерес покупатели проявили к компаниям сферы услуг, предприятиям торговли и общественного питания. Предложения выросли на десять процентов. Сегодня спрос стимулируется ослаблением курса рубля - таким образом россияне пытаются сохранить свободные деньги.

Впрочем, в региональном разрезе складывается более сложная картина. Если, например, в Новосибирске в прошлом году спрос на готовый бизнес вырос на тринадцать процентов, то в Барнауле он упал на десять процентов, а в Омске - более чем на двадцать. При этом средняя цена здесь оказалась вдвое ниже, чем в среднем по России - 1,3 миллиона рублей.

По словам экспертов, это связано это с низкой покупательской способностью омичей и неясными перспективами развития мегаполиса.

- По большей части, то, что продают, относится к сферам торговли, услуг, общественного питания. При этом офисы находятся не в собственности, а на арендованных площадях, - пояснил корреспонденту "РГ" гендиректор омского центра деловой недвижимости "Навигатор" Евгений Щербаков. - Готовым бизнесом могут назвать и ателье с двумя-тремя швейными машинками и таким же количеством работников, и парикмахерскую с одним креслом и умывальником, и даже фруктовый прилавок на Казачьем рынке. Причем просят за это отнюдь не мало.

Когда покупатели начинают разбираться в деталях, нередко оказывается, что рыночная цена материальных активов (мебели, компьютера, оборудования) в разы меньше заявленной суммы продажи готового бизнеса, договор аренды носит полуофициальный характер, а работники получают зарплату в конвертах. Охотников вкладывать деньги в столь сомнительные предприятия мало.

- Один из моих клиентов купил магазин готового бизнеса и за три года так ничего и не продал. Несколько лет не могут найти покупателей отдельные рестораны, хотя владельцы вдвое снижают цену, - отмечает Евгений Щербаков. - В Новосибирске, Тюмени, Красноярске активы намного ликвиднее, но и дороже. Готовый бизнес в Сибири, располагающий собственными площадями, как правило, продают по цене самой недвижимости. В последнее время наблюдается некоторый рост стоимости предложений. Однако это временное явление - как только страсти по коронавирусу утихнут, все вернется на круги своя.

Сегодня на левобережье Омска за 2,5 миллиона рублей можно купить свадебный салон, расположенный в цоколе высотки. Такую же сумму просят за бывший теплоход, переоборудованный в плавучий жилой дом. За 4,2 миллиона продают действующий швейный цех с оборудованием и поточной линией, за шесть миллионов - спортивный клуб с сертифицированными тренерами. В 21 миллион рублей обойдется придорожный мотель на федеральной трассе, в сто миллионов - сеть АЗС. На специализированных порталах можно найти десятки объявлений о продаже гаражных СТО, шиномонтажек, автомоек по цене в несколько тысяч рублей.

По данным "Авито", средняя по стране стоимость предложения в минувшем году составила 3,1 миллиона рублей, что на шесть процентов меньше, чем в 2018-м. Самыми дорогими оказались сельхозпредприятия - в среднем за них просили одиннадцать миллионов рублей (на четыре процента дороже, чем годом ранее).

- За выгодным предложением может скрываться компания с ушедшими в минус доходами. Восемьдесят процентов объявлений о продаже касаются убыточных предприятий, - пояснил корреспонденту "РГ" член комитета по инвестициям общероссийской общественной организации "Опора России" Тимур Тес. - Продажа готового бизнеса нередко связана с желанием переложить финансовые проблемы на чужие плечи. Объем обязательств может превышать доходность бизнеса.

Кстати

Обесценивание рубля привело и к всплеску спроса на рынке недвижимости - россияне пытаются спасти сбережения, вложив деньги в квадратные метры. Продавцы, в свою очередь, решили взять паузу. По данным аналитического центра портала ЦИАН, за последние три недели на одиннадцать процентов сократились продажи недвижимости в Новосибирске, на десять - в Москве, на девять процентов - в Омске. Ни в одном из крупных городов собственники не стали заметно менять цены - эксперты связывают это с неопределенностью на рынке.