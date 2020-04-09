В Иркутской области выданы все сертификаты на жилье пострадавшим от паводка

В Иркутской области жилищные сертификаты выданы всем пострадавшим от наводнения летом прошлого года.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на минсоцразвития Иркутской области, от пострадавших поступило 7242 заявления на получение свидетельства на право приобретения жилья. На сегодня выданы все 7242 свидетельства. Из них уже оплачено 6698 сертификатов. Это значит, люди выбрали и купили новое жилье. В общей сложности на это было выделено 19,9 миллиарда рублей. Остальные семьи пока не определились, где хотят жить, либо ждут, когда будут построены дома в Тулуне и Нижнеудинске.

Отметим, что прием заявлений от пострадавших продлен до 30 июня 2020 года. Есть семьи, которые еще доказывают через суд право собственности на дом или оспаривают решения экспертов о пригодности их жилья для капремонта. "Роскапстрой" завершил третью волну экспертизы помещений, которые не попали в списки на расселение. Обследовано 486 квартир. По итогам экспертизы будут составлены новые списки на расселение и капремонт.