Почти 6 тысяч пострадавших от паводка в Иркутской области приобрели жилье

Практически все вопросы федерального уровня по ликвидации последствий паводка в Иркутской области решены, теперь предстоит большая работа на региональном и муниципальном уровнях. Об этом сказал вице-премьер Виталий Мутко на очередном заседании правительственной комиссии по этому вопросу.

Пострадавшим от паводка жителям было выдано 7093 свидетельства на приобретение жилья, 5896 человек его уже купили. Более 17 тысяч человек получили выплаты по 100 тысяч рублей, 6603 - по 50 тысяч рублей, 47 175 по 10 тысяч. Сейчас выплаты идут по судебным решениям или в случаях, если жители поздно обратились за ними из-за каких-либо жизненных обстоятельств.

В Тулуне завершено строительство 4 домов, строятся 3 многоквартирных дома и 79 индивидуальных. Из 211 инфраструктурных объектов начаты работы по 147. Не завершены в срок работы на 24 инфраструктурных объектах, в том числе в 4 школах и 2 детских садах.