В Омской области из-за урагана ввели режим чрезвычайной ситуации

Губернатор Омской области Александр Бурков подписал распоряжение о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации. Из-за стихийного бедствия в Прииртышье пострадали более 200 населенных пунктов.

- Глава региона поручил организовать мероприятия по ликвидации последствий опасного метеорологического явления, - сообщается на официальном сайте правительства Омской области. - Восстанавливается электроснабжение, объекты, пострадавшие от шквалистого ветра, ведется ремонт поврежденных кровель.

Напомним, сильнейший ураган, бушевавший в Омской области на протяжении двух дней, повредил кровли 69 зданий и сооружений. Порывы ветра достигали 31 м/с. Около пяти тысяч бытовых потребителей и 20 социальных объектов оказались отключены от энергоснабжения. Ветер вырывал деревья с корнями, крушил автомобили и сносил остановки. К счастью, никто из омичей не пострадал.

Для борьбы со стихией создано семь мобильных групп спасателей, которые оперативно устраняют последствия стихии.