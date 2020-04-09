В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей

В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп. Об этом сообщил мэр города Андрей Скрипник на своей странице в Instagram.

- Человек, который забаррикадировался в квартире и выражал неадекватные требования, задержан. Никто не пострадал. Дети, которые находились в квартире, целые и невредимые, - заявил глава Пятигорска.

Напомним, ранее сало известно, что 29-летний мужчина не выпускает из квартиры свою сестру и ее двоих детей. Он потребовал денежный выкуп и возможность покинуть территорию России.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Как заявили в краевом следственном управлении СК РФ, по факту случившегося следователи в Пятигорске возбудили уголовное дело по части второй статьи 206 УК РФ ("Захват заложников").