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09.04.2020 17:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп. Об этом сообщил мэр города Андрей Скрипник на своей странице в Instagram.

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- Человек, который забаррикадировался в квартире и выражал неадекватные требования, задержан. Никто не пострадал. Дети, которые находились в квартире, целые и невредимые, - заявил глава Пятигорска.

Напомним, ранее сало известно, что 29-летний мужчина не выпускает из квартиры свою сестру и ее двоих детей. Он потребовал денежный выкуп и возможность покинуть территорию России.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Как заявили в краевом следственном управлении СК РФ, по факту случившегося следователи в Пятигорске возбудили уголовное дело по части второй статьи 206 УК РФ ("Захват заложников").

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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