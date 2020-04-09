В Санкт-Петербурге открывается Международный юридический форум "9,5: законы коронавируса".

Цифра "девять с половиной" подчеркивает уникальный формат форума в этом году: он пройдет в онлайн-режиме. Главная тема: как пандемия повлияет на правовую систему во всем мире.

Одна из ключевых сессий форума будет посвящена судебной защите в период пандемии и тому, как нынешнее время повлияет на будущее правосудия.

Как рассказала судья Верховного суда России Наталья Павлова, суды во всем мире вводят примерно одинаковые меры и Россия следует в русле этих тенденций. Рассматриваются в основном неотложные дела. Везде сегодня идет поиск и применение моделей принятия судебных актов в удаленном режиме, например, на основе письменного производства, в тех случаях, когда это возможно. Развиваются дистанционные процедуры.

По данным организаторов форума, в России уже состоялось первое онлайн-заседание с помощью мобильного приложения. Индивидуальный предприниматель , которому вменяли административное правонарушение, участвовал в процессе "путем видеозвонка с использованием мессенджера WhatsApp".

"Работа с использованием мобильных приложений и других средств коммуникации - это в принципе наше будущее. Так уж развивается человеческое общество, - подчеркнул вице-президент Федеральной палаты адвокатов России Михаил Толчеев. - Просто сегодняшние реалии нас значительно подтолкнут к этому, станут привычнее".