Жителя Вологодской области будут судить за убийство малолетней дочери

Следственный комитет Вологодской области завершил расследование уголовного дела в отношении 28-летнего отца, который убил свою полуторагодовалую дочь. Против него возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ - убийство малолетнего ребенка и 117 УК РФ - истязание несовершеннолетнего. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.

"РГ" уже писала об этом чудовищном преступлении. Все случилось в селе Шуйское Междуреченского района вечером 13 января нынешнего года. Подозреваемый вместе со своей супругой выпивали. Между ними вспыхнул скандал. Молодой мужчина ударил по голове свою малолетнюю дочь и ушел из дома.

Ему позвонила жена и сообщила, что девочка мертва. Тогда он положил ребенка в машину и поехал в Вологду якобы для проведения экспертизы. Машину с телом девочки он оставил у хлебозавода. Мужчину сразу задержали.

Выяснилось, что отец, а в семье воспитывалось пятеро детей, постоянно избивал девочку. На ее теле зафиксировали множественные кровоподтеки и ссадины в области головы, груди, спины и на руке разной давности. Всего - около 20. Избивал он и свою жену. У остальных четверых детей следов побоев не нашли. Сейчас дети изъяты из семьи и находятся в соцучреждении.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Молодому отцу грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.