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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти завели дело по факту обрушения крепости XIII века

Текст: Вера Черенева
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту обрушения входной группы крепости Копорье в Приозерском районе. Во всей этой ситуации следователи видят признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, ведь до последнего времени в Копорье проводились экскурсии, в том числе и детские.

Фото: Пресс-служба Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры
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Обрушение козырька у входа в крепость произошло в начале марта, вход в Приворотный комплекс Копорья оказался завален. Тогда же, как сообщает региональный Следком, ведомство начало проверку.

Выяснилось, что еще в 2015 году состояние крепости было признано неудовлетворительным, а год назад Копорье и вовсе признали аварийным объектом.

К счастью, обрушение произошло в момент, когда никого из посетителей не было, поэтому обошлось без пострадавших.

Тем не менее, следователи настроены очень серьезно. В ведомстве намерены установить не только, почему произошло обрушение, но и причины, по которым аварийный объект вовремя не был закрыт для посещения.

Справка "РГ"

Изначально первое укрепленное поселение здесь построило племя водь, но в 1240 году территория была захвачена ливонцами, которые построили здесь свою крепость. Год спустя эту крепость разрушил Александр Невский. Каменная крепость здесь была заложена в 1297 году, с тех пор она неоднократно перестраивалась и имела большое оборонительное значение до 1763 года.

Последний бой здесь был в 1919 году, когда бойцы Красной Армии смогли отразить атаку белогвардейцев. С 2000 года крепость Копорье официально имеет статус музея.

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