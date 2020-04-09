В Петербурге начался сезон разводных мостов

В ночь на 10 апреля в Петербурге начнут разводить мосты, в городе открывается навигация, сообщает "Мостотрест".

В период закрытия навигации мосты ремонтировались. Так, на Литейном мосту смонтировали новые насосные установки. Чтобы отладить их работу, специалисты провели 14 технологических разводок, что является своеобразным рекордом.

На Володарском мосту отремонтировали перекрытия крыши помещения гидроцилиндров и частично заменили водоотводные лотки разводного пролета. Системы мониторинга строительных конструкций смонтировали на мосту Александра Невского.

А на Троицком мосту заменили водоотводные лотки на опоре разводного пролета.

В этом году график разводки мостов останется прежним. Володарский, Дворцовый, Благовещенский и Тучков мосты будут разводиться дважды за ночь. А мосты через Большую Невку будут разводиться по предварительной заявке, поданной за двое суток.

Сезон развода мостов впервые начнется без туристов и романтично настроенных горожан. В связи с непростой эпидемической обстановкой жителям и гостям Петербурга санитарные врачи настоятельно рекомендуют самоизолироваться.