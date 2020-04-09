В УЕФА опровергли возможное сокращение числа городов-хозяев Евро

"Предполагается провести чемпионат Европы с 11 июня по 11 июля, не меняя расписание матчей и города. Однако на данный момент расписание не утверждено. УЕФА находится в контакте со всеми 12 городами, которые должны принять матчи турнира", - цитирует Sky Sports представителя УЕФА.

В то же время, по словам главы оргкомитета российской части Евро Алексея Сорокина, полная ясность относительно состава городов должна наступить к 30 апреля.

Помимо Бильбао и Рима игры чемпионата Европы, проведение которого из-за пандемии коронавируса перенесли с 2020 на 2021 год, должны принять Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен.