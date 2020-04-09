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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В УЕФА опровергли возможное сокращение числа городов-хозяев Евро

Текст: Илья Соболев
В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опровергли информацию о том, что количество городов, в которых должны пройти матчи чемпионата Европы в 2021 году, может быть сокращено. В частности, в прессе сообщалось, что под вопросом находятся испанский Бильбао и Рим, где запланировано проведение матча открытия.
Фото: FABRICE COFFRINI / AFP Фото: FABRICE COFFRINI / AFP
Фото: FABRICE COFFRINI / AFP

"Предполагается провести чемпионат Европы с 11 июня по 11 июля, не меняя расписание матчей и города. Однако на данный момент расписание не утверждено. УЕФА находится в контакте со всеми 12 городами, которые должны принять матчи турнира", - цитирует Sky Sports представителя УЕФА.

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В то же время, по словам главы оргкомитета российской части Евро Алексея Сорокина, полная ясность относительно состава городов должна наступить к 30 апреля.

Помимо Бильбао и Рима игры чемпионата Европы, проведение которого из-за пандемии коронавируса перенесли с 2020 на 2021 год, должны принять Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен.

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