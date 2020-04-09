Однако проблему сразу заметили в администрации края. К ее решению подключилась и муниципальные власти. "Кубань должна остаться житницей России и гарантом продовольственной безопасности страны", - заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

- Мы работаем индивидуально с каждым сельхозпроизводителем, реагируем на каждое обращение по этому вопросу, - пояснил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека. - Переведены переговоры с торговыми сетями, кооперативами, и они готовы брать фермерскую продукцию для дальнейшей реализации. Чтобы сбыть продукцию, фермеры могут обратиться в управления сельского хозяйства на местах, на "горячую линию" Центра компетенций и в краевое министерство.

Для крупных производителей сохраняются прежние каналы продаж, продукция небольших предприятий направляется в магазины мелкой розничной сети в районах. Тем самым местные жители гарантировано обеспечиваются свежими овощами.

По результатам проведенного мониторинга, сейчас ассортимент федеральных розничных сетей стабильно насыщен кубанской продукцией. Наиболее широко представлены плодоовощная продукция - 65 процентов, молочная продукция - 50, консервация - 50, вода и безалкогольные напитки - 50. Доля местной продукции в локальных местных магазинах еще выше и по некоторым позициям достигает 100 процентов. Кроме того, налаживается взаимодействие фермеров с несетевой розницей. В ряде районов края фермеры начали собственную продукцию доставлять на дом.

Как сообщили в минсельхозе, фермеры могут сбывать продукцию через логистический центр "Дары Кубани" в хуторе Ленина и АО "Тандер" под Краснодаром. Кроме того, до 40 тонн продукции в сутки готов принимать и в дальнейшем реализовывать сельхозкооператив Кореновского района "Кубанское поле". Стараниями этого кооператива, объединившего 17 фермерских хозяйств, была создана современная база для сортировки и хранения овощей.

- Сегодня приняли первую партию молодого редиса от нашего фермера Виктора Ветра из Гульевического района, - говорит председатель сельхозкооператива Елена Григорьева. - Мы ее моем, сортируем, фасуем и отправляем в торговые сети. Там нашу продукцию всегда ждут.

Тем временем

Тамбовское АО "Тепличное" выращивает русский огурец.

- С началом карантина продажи резко упали. Раньше примерно половина наших поставок шла в Москву, теперь этот рынок закрылся, и цены на огурцы упали практически вдвое. В сети мы поставляем огурцы по 27 рублей, а они выставляют на продажу по 130, - говорит гендиректор "Тепличного" Геннадий Дмитриенко. Он с коллегами из других регионов готовит обращение в правительство. Для спасения отрасли, по мнению овощеводов, необходимо средства поддержки АПК из торговли перенаправить производителям.

А вот воронежские овощеводы, которые специализируются на выращивании микрозелени, работают без проблем. "Мы партнеры крупных сетей: "Вкуссвилл", "Перекресток", отправляем им более 100 тонн продукции в неделю", - говорит маркетолог компании Яна Анохина.

Подготовил Антон Валагин