Новости

Аналитики ожидают рост расходов на искусственный интеллект 21:42
Порядок продления инвалидности будет временно упрощен 21:27
Более 100 врачей в Италии скончались от коронавируса 21:25
В Италии продлят карантин еще на две недели 21:03
ЦБ разрешил зачислять деньги на счета россиян за рубежом по номеру карты 20:56
Минтруд внес поправки в расчет среднедушевого дохода семьи 20:56
Мишустин рассказал о средствах для вывоза россиян из-за рубежа 20:25
У погибших в Крыму дельфинов нашли превышение ПДК ртути в 550 раз 20:24
Жительница Воронежа заперлась в палате с отцом, больным COVID-19 20:22
Мишустин потребовал наладить работу по возвращению граждан из-за рубежа 20:15
МИД РФ: Доклад ОЗХО по химатакам в Сирии составлен с нарушениями 20:05
2,3 трлн долларов выделены для поддержки экономики США 20:02
Новак призвал объединить усилия для снижения избытка нефти 19:55
На Ямале скончался 47-летний пациент с коронавирусом 19:54
Чемпионат Европы по баскетболу перенесли с 2021 на 2022 год 19:52
Вышел трейлер второго сезона сериала "Жизнь после смерти" 19:44
Хорошая погода названа фактором распространения коронавируса 19:14
У восьми московских священнослужителей выявлен коронавирус 19:13
Сердце животных после инфаркта восстановили с помощью заплатки 19:03
Губернатор Подмосковья усилил меры по борьбе с коронавирусом 18:49
iPhone научили распознавать владельца в маске 18:49
Оренбуржцев обязали сообщать о гостях из других регионов 18:46
Первый советский ручной пулемет МТ показали на видео 18:44
Минпросвещения: 94 процента школ вышли на дистанционное обучение 18:37
ФАС проверит информацию о росте цен на продукты 18:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
09.04.2020 20:37
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Все пучком

В условиях карантина овощеводы умудряются сбывать свою продукцию
Текст: Татьяна Павловская (Краснодар)
Российская газета - Федеральный выпуск № 78(8132)
Российское правительство ограничило госзакупки импортных огурцов и томатов. И сделано это, по мнению кубанских фермеров, вовремя. Так как режим самоизоляции совпал с началом сезона ранних овощей. И практически все они сперва столкнулись с проблемой сбыта выращенной продукции. Больше всего сложностей у овощеводов. Начался сбор урожая с открытого грунта. Сейчас вывозят редис, огурцы, скоро пойдет клубника. Пока ежедневно собирают почти 330 тонн ранних овощей, и объемы будут только расти.
Доля местной фермерской продукции в магазинах по некоторым видам овощей достигает 100 процентов. Фото: Эльвира Василевска Доля местной фермерской продукции в магазинах по некоторым видам овощей достигает 100 процентов. Фото: Эльвира Василевска
Доля местной фермерской продукции в магазинах по некоторым видам овощей достигает 100 процентов. Фото: Эльвира Василевска

Однако проблему сразу заметили в администрации края. К ее решению подключилась и муниципальные власти. "Кубань должна остаться житницей России и гарантом продовольственной безопасности страны", - заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
В Минсельхозе не видят угрозы в увеличении производства овощей на участках

- Мы работаем индивидуально с каждым сельхозпроизводителем, реагируем на каждое обращение по этому вопросу, - пояснил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека. - Переведены переговоры с торговыми сетями, кооперативами, и они готовы брать фермерскую продукцию для дальнейшей реализации. Чтобы сбыть продукцию, фермеры могут обратиться в управления сельского хозяйства на местах, на "горячую линию" Центра компетенций и в краевое министерство.

Для крупных производителей сохраняются прежние каналы продаж, продукция небольших предприятий направляется в магазины мелкой розничной сети в районах. Тем самым местные жители гарантировано обеспечиваются свежими овощами.

По результатам проведенного мониторинга, сейчас ассортимент федеральных розничных сетей стабильно насыщен кубанской продукцией. Наиболее широко представлены плодоовощная продукция - 65 процентов, молочная продукция - 50, консервация - 50, вода и безалкогольные напитки - 50. Доля местной продукции в локальных местных магазинах еще выше и по некоторым позициям достигает 100 процентов. Кроме того, налаживается взаимодействие фермеров с несетевой розницей. В ряде районов края фермеры начали собственную продукцию доставлять на дом.

Фото: Gettyimages
Предприниматели начали осваиваться городское фермерство

Как сообщили в минсельхозе, фермеры могут сбывать продукцию через логистический центр "Дары Кубани" в хуторе Ленина и АО "Тандер" под Краснодаром. Кроме того, до 40 тонн продукции в сутки готов принимать и в дальнейшем реализовывать сельхозкооператив Кореновского района "Кубанское поле". Стараниями этого кооператива, объединившего 17 фермерских хозяйств, была создана современная база для сортировки и хранения овощей.

- Сегодня приняли первую партию молодого редиса от нашего фермера Виктора Ветра из Гульевического района, - говорит председатель сельхозкооператива Елена Григорьева. - Мы ее моем, сортируем, фасуем и отправляем в торговые сети. Там нашу продукцию всегда ждут.

Тем временем

Тамбовское АО "Тепличное" выращивает русский огурец.

- С началом карантина продажи резко упали. Раньше примерно половина наших поставок шла в Москву, теперь этот рынок закрылся, и цены на огурцы упали практически вдвое. В сети мы поставляем огурцы по 27 рублей, а они выставляют на продажу по 130, - говорит гендиректор "Тепличного" Геннадий Дмитриенко. Он с коллегами из других регионов готовит обращение в правительство. Для спасения отрасли, по мнению овощеводов, необходимо средства поддержки АПК из торговли перенаправить производителям.

А вот воронежские овощеводы, которые специализируются на выращивании микрозелени, работают без проблем. "Мы партнеры крупных сетей: "Вкуссвилл", "Перекресток", отправляем им более 100 тонн продукции в неделю", - говорит маркетолог компании Яна Анохина.

Подготовил Антон Валагин

Экономика АПК Экономика Товары и цены Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Росавиация составила график рейсов для вывоза россиян из-за рубежа
Путин снял с должности замглавы МВД
Новак призвал объединить усилия для снижения избытка нефти
Минздрав расширил перечень препаратов, рекомендованных для лечения COVID-19
Собянин: Просто посещать кладбища пока будет нельзя
Карантин снизит цены на жилье
Какие законы вступают в силу в апреле