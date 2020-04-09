На Кубани обнаружили виновников крупных лесных пожаров

В Краснодарском крае нашли предполагаемых виновных в лесных пожарах, которые в последние дни бушуют в нескольких муниципалитетах. Об этом "РГ" сообщили в региональном министерстве природных ресурсов, а также подтвердили правоохранители.

Как заявили в пресс-службе краевого ГУ МВД России, сейчас выясняются обстоятельства произошедшего и выясняется возможная причастность лиц к данным происшествиям.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по региону, в крае за двое суток действовало 12 возгораний лесной подстилки. Все они полностью ликвидированы. В тушении пожаров участвовали около 500 человек и 60 единиц техники.

Наиболее трудная обстановка сложилась в Туапсинском районе, где пришлось ввести из-за лесных пожаров режим ЧС. В этой местности работала авиация МЧС России: два вертолета - Ми-8 и Ка-32 и самолет Бе-200.

Они сбросили на очаги возгорания около 600 тонн воды. Тушение пожара осложнялось тем, что возгорания находятся в труднодоступных местах с горным рельефом местности, а также усилением ветра.

В 42 муниципальных образованиях Кубани, по заявлению властей региона, введен особый противопожарный режим, при котором запрещено использовать открытый огонь и разводить костры, а также ограничен доступ в лесные массивы.