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09.04.2020 16:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд арестовал уличенных в мошенничестве топ-менеджеров "Крымэнерго"

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Киевский районный суд Симферополя принял решение об избрании меры пресечения заместителю гендиректора ГУП "Крымэнерго" и бывшему первому заместителю гендиректора, которые обвиняются в вымогательстве денег у потенциальных клиентов энергокомпании. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе суда.

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Пятого апреля заместитель гендиректора энергокомпании получил от предпринимателя 300 тысяч рублей за помощь в ускоренном получении техусловий и заключении договора на присоединение к электросетям "Крымэнерго". Он был задержан оперативниками УФСБ. Следствие выяснило, что сообщником задержанного был бывший первый замгендиректора ГУПа. Вместе они собирали деньги с потенциальных абонентов за оказание услуг, которые предприятие должно было предоставлять по официальному тарифу.

По ходатайству следователей ГСУ СК по Республике Крым суд арестовал бывшего первого заместителя гендиректора на два месяца, до 6 июня 2020 года. Второй подозреваемый проведет ближайшие два месяца под домашним арестом. Обоим инкриминируют часть 3 статьи 30 и часть 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере). Постановления суда об аресте могут быть обжалованы в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Крым в течение трех суток.

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