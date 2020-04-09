Тесты на COVID-19 в Армянской ЦГБ оказались отрицательными

В Центральной городской больнице Армянска первые тесты на коронавирус, проведенные у пациентов и медработников, дали отрицательные результаты. Об этом на заедании оперативного штаба по противодействию коронавирусу заявила руководитель управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

- Несмотря на получение отрицательных результатов, обсервация продлится 14 дней, - уточнила Пеньковская. - На 10-й день находящиеся на обсервации будут обследованы, тогда при получении отрицательных результатов будет проходить выписка. Под домашним наблюдением остаются лица из этого очага.

Напомним, накануне ЦГБ Армянска была переведена в статус обсерватора после положительного теста у одного пациентов, который был госпитализирован в больницу 4 апреля гипертоническим кризом. Пока он проходил лечение - активно общался с медиками и пациентами. И теперь 124 человека, включая 10 рожениц, вынуждены ближайшие две недели провести в режиме карантина. Выписка и прием новых пациентов больницей прекращены. Больница оцеплена правоохранителями.

Утверждена временная схема маршрутизации больных из Армянска. Часть пациентов будет госпитализироваться в ЦГБ Красноперекопска, а больные с инфекциями и роженицы - в Джанкойскую ЦРБ.

- Выделены деньги на питание сотрудников и больных ЦГБ, - рассказал министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов. - Фирма, работающая на аутсорсинге, доставляет продукты питания. Каждый больной на контроле. Сегодня в больнице проведут тотальную дезинфекцию. Фирма, обрабатывающая машины скорой помощи, согласилась обработать и армянскую больницу. Там достаточно большой объем работы.

В целом в Крыму зарегистрировано 26 случаев новой коронавирусной инфекции. 20 из них завозные, шесть случаев - местные, из трех семейных очагов. Один из них с тремя заболевшими - в Армянске. Семь человек выписаны из инфекционных стационаров.