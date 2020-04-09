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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

У погибших в Крыму дельфинов нашли превышение ПДК ртути в 550 раз

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Экологи крымской общественной организации "Безмятежное море", занимающиеся спасением выбросившихся на берег дельфинов, опубликовали результаты токсикологических исследований внутренних органов. Анализ был проведен методом масс-спектрометрии на базе центра "Спектрометрия и хроматография" Института биологии южных море. Зафиксировано колоссальное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) в тканях млекопитающих ртути и тяжелых металлов.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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- Для анализа мы отобрали 15 проб - ткани мышц, печени и почек от семи дельфинов - трех азовок, двух белобочек и двух афалин, - рассказали экологи. - Все они выбрасывались на берег Крыма живыми в 2019 году и погибли от заболеваний.

Специалисты исследовали ткани на наличие более 70 химических элементов. В результате обнаружены повышенные концентрации лития, магния, алюминия, хрома, железа, цинка, кадмия, ртути и других опасных веществ.

- У двух исследованных афалин концентрация ртути в печени превысила ПДК более чем в 550 и 450 раз, чему сопутствовало резкое повышение содержания селена, - отметили биологи. - Эти афалины были крайне истощены и страдали от полиорганной недостаточности. В мышцах и печени белобочек уровень ртути превысил ПДК в 3,4 и 6,2 раз. В целом, ртуть не превышала ПДК лишь в семи из 15 проб. Основное количество этого высокотоксичного металла попадает в организм дельфинов с рыбой и рыбопродуктами в процессе биоаккумуляции.

Концентрация цинка в печени больной азовки, выбросившейся на берег Севастополя прошлым летом с травмой черепа, превысила ПДК в 192 раза, в ее же мышцах - в 151 раз, а концентрация кадмия - в 10 раз.

Фото: iStock
В Крыму за 2019 год зафиксировали почти 500 выбросов дельфинов

- Повышенное содержание загрязнителей говорит об их накоплении в экосистеме в течение долгого времени, - считают экологи. - Черное море - самое большое закрытое море в мире, и оно испытывает огромное давление из-за рыбного промысла, добычи полезных ископаемых и сброса токсичных отходов. Деятельность человека умножает микроэлементы в морской биоте до концентраций, которые могут негативно влиять на здоровье организма.

Напомним, предстоящим летом организация "Безмятежное море" на средства президентского гранта 4,2 миллиона рублей оборудует специальный реанимобиль для морских млекопитающих, на котором даже в полевых условиях ветеринарные врачи смогут проводить диагностику, в том числе УЗИ и биохимические исследования крови.

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