В Краснодаре мэр угостил пиццей журналистов 20 СМИ города

Накануне вечером в Краснодарский филиал "Российской газеты" неожиданно доставили несколько коробок пиццы. "Пиццу вам заказал мэр", - коротко с улыбкой пояснил курьер.

Выяснилось, что глава города Евгений Первышов отправил традиционное итальянское блюдо в 20 ведущих редакций газет, телекомпаний, радиостанций и интернет-порталов - всем журналистам, кто трудится на своих рабочих местах в редакциях во время карантина из-за угрозы распространения коронавируса.

Ведь именно в то время, когда большинство людей вынуждены находиться дома, вырос спрос на достоверную информацию. А обеспечить ее могут только журналисты.

"Знаю, что сейчас вы особенно много работаете, - было написано в записке за подписью мэра, прикрепленной к коробкам с пиццей. - Спасибо тем, кто рассказывает краснодарцам о том, что происходит. Спасибо тем, кто нас критикует - это помогает работать лучше. Не забывайте иногда отдыхать. Берегите себя!"

Пиццу в Краснодарский филиал "РГ" привезли как раз в тот момент, когда заканчивался общепринятый рабочий день (ведь у журналистов трудовой график ненормированный: новости появляются в любое время суток), и она оказалась великолепным украшением ужина, а также статей, которые были уже написаны к тому времени.

Неожиданно доставленное итальянское блюдо оказалось приятным сюрпризом не только для журналистов "РГ", но и для всех редакций в городе. Причем привезли ее, не делая исключений, и в те СМИ, которые сотрудничают с мэрией, и в те, которые ее критикуют. Горожане оказались в одинаково сложной ситуации из-за угрозы распространения COVID-19.

- В условиях карантина в нашей редакции из почти пятидесяти человек трудится восемь, и на их плечах основной груз, - поделился впечатлениями главный редактор "Краснодарских известий", одной из ведущих газет региона, Владимир Вербицкий. - Пицца от мэра стала приятным сюрпризом, тем более она приехала за 15 минут до отправки свежего номера в печать. Так что поужинали все вместе. Хорошо, когда администрация всегда открыта для журналистов - это особенно важно сейчас, когда информационный фон заполнен фейками и недостоверной информацией.

Кстати, чтобы отправить пиццу в редакции всех СМИ региона, мэру пришлось отдать заказы сразу в несколько пиццерий города: в одиночку с таким объемом никто не смог справиться. За готовку и доставку популярного итальянского блюда глава города рассчитался из своих личных средств.