На Ямале врачей поселили в гостиницу, чтобы они не заражали близких

В Салехарде врачей, участвующих в лечении больных коронавирусом, на время пандемии поселили в одной из лучших гостиниц города. Обеспечили их бесплатным трехразовым горячим питанием. Обеды предусмотрены и на рабочем месте.

- Врачи сейчас рискуют своим здоровьем. А дома их ждут родные и близкие, которые тоже могут заразиться. Чтобы этого не допустить, принято решение, что инфекционисты и весь персонал, задействованный в лечении коронавирусных больных, до 30 апреля будут проживать в гостинице, - отметил глава Салехарда Алексей Титовский.

В гостинице в комфортабельных номерах будут жить 30 сотрудников окружной клинической больницы. Все они в эти дни работают в тесном контакте с заразившимися новым вирусом.

Напомним, сегодня на Ямале подтвержден 41 случай заражения COVID-19. Для врачей в регионе предусмотрены региональные доплаты на период пандемии 70 тысяч рублей, 50 получают медсестры, 30 - младший медицинский персонал.

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