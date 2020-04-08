На Ямале в главке полиции подтвердилось восемь случаев коронавируса

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа зафиксированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. "Все вновь выявленные случаи в Салехарде приходятся на один очаг в УМВД России по ЯНАО. Контактные выявлены, обследованы и изолированы", передает оперативный штаб.

Один случай подтвержден в поселке Пангоды в Надымском районе: пациент изначально находится под наблюдением врачей, все контактировавшие с ним известны и изолированы, а сам поселок находится на карантине (сюда нельзя въехать без специального разрешения, как и покинуть его пределы).

"Два случая из Муравленко приходятся на вахтовых рабочих Еты-Пуровского месторождения. Они госпитализированы. Контактные направлены на изоляцию в обсерватор Ноябрьска", сообщает оперштаб.

Таким образом, в общей сложности в арктическом регионе на сегодня 41 пациент с COVID-19. Больше всего 21 человек в поселке Пангоды. По восемь случаев в Новом Уренгое и Салехарде, и по два в Пуровском районе и в Муравленко. При этом 22 заболевших были госпитализированы, а 19 лечатся амбулаторно на дому.