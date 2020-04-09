Рестайлинговый Toyota Fortuner засняли без камуфляжа

Toyota готовит рестайлинг своего среднеразмерного рамного внедорожника Fortuner. Модернизированную версию представят в середине года, в преддверии скорой премьеры в Сеть попали шпионские снимки грядущей новинки.

На них прототип обновленного Fortuner запечатлен без какого-либо маскировочного камуфляжа, то есть можно понять, какие визуальные изменения он получит. Снимки опубликовала индийская редакция журнала Autocar.

По фото видно, что у внедорожника изменится оформление передней и задней частей. Все стальные штампованные панели останутся прежними, но передняя и задняя бамперные группы, а также светотехника будут заменены. По сравнению с текущей версией модели решетка радиатора станет уже, а воздухозаборники, наоборот, шире. Новые фары и фонари выполнят полностью на светодиодах, в результате их блоки станут меньше по площади. В салоне ожидается улучшенная медиасистема и некоторые другие незначительные изменения.

Какие будут новшества по части техники, пока неизвестно. Гамма моторов модели зависит от рынка, вся глобальная линейка двигателей Fortuner включает бензиновые агрегаты объемом 2,7 и 4,0 л, а также турбодизели объемом 2,4; 2,8 и 3,0 л.

В России внедорожник предлагается с бензиновым 2,7 л и турбодизелем 2,8 л. Базовая версия автомобиля у нас стоит от 2,3 млн рублей.

Нынешнее поколение Toyota Fortuner имеет заводское обозначение AN150 / AN160, оно выпускается с 2015 года.