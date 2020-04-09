Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев

На основе исследования портала Guarantorloans составлен список актеров, которые наиболее часто играли в кино злодеев.
Возглавил рейтинг Роберт Де Ниро, за всю карьеру сыгравший отрицательных персонажей 19 раз, начиная с молодой версии дона Вито Корлеоне во второй части "Крестного отца", получив за это "Оскар".
На втором месте Петер Стормаре, на чьем счету роли преступников самого разного калибра, пособника Гитлера и самого Дьявола в "Константине".
Замыкает тройку Рон Перлман, который, кроме теле- и кинолент, неплохо выступает в качестве антагониста, озвучивая мультипликационные проекты, например, "Афросамурай" и "Время приключений".
Полностью топ-10 экранных негодяев выглядит следующим образом:
1. Роберт Де Ниро (19)
2. Петер Стормаре (17)
3. Рон Перлман (16)
4-5. Тим Карри (15)
4-5. Джеймс Вудс (15)
6-9. Винни Джонс (14)
6-9. Гэри Олдман (14)
6-9. Кристофер Уокен (14)
6-9. Малкольм Макдауэлл (14)
10. Сэмюэл Л. Джексон (13)