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Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев

Новости
    09.04.2020, 13:50
Текст:   Богдан Бобров

На основе исследования портала Guarantorloans составлен список актеров, которые наиболее часто играли в кино злодеев.

Фото: twitter.com/ realspaceforce
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Возглавил рейтинг Роберт Де Ниро, за всю карьеру сыгравший отрицательных персонажей 19 раз, начиная с молодой версии дона Вито Корлеоне во второй части "Крестного отца", получив за это "Оскар".

На втором месте Петер Стормаре, на чьем счету роли преступников самого разного калибра, пособника Гитлера и самого Дьявола в "Константине".

Замыкает тройку Рон Перлман, который, кроме теле- и кинолент, неплохо выступает в качестве антагониста, озвучивая мультипликационные проекты, например, "Афросамурай" и "Время приключений".

Полностью топ-10 экранных негодяев выглядит следующим образом:

1. Роберт Де Ниро (19)

2. Петер Стормаре (17)

3. Рон Перлман (16)

4-5. Тим Карри (15)

4-5. Джеймс Вудс (15)

6-9. Винни Джонс (14)

6-9. Гэри Олдман (14)

6-9. Кристофер Уокен (14)

6-9. Малкольм Макдауэлл (14)

10. Сэмюэл Л. Джексон (13)

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