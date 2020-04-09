США направят еще 225 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом в мире

Соединенные Штаты выделят еще 225 миллионов долларов на гуманитарную, медицинскую и экономическую помощь для борьбы с коронавирусом по всему миру. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Он уточнил, что данные средства станут дополнением к ранее выделенному пакету гуманитарной помощи на сумму в 274 миллионов долларов, адресованную 64 странам, пишет РИА Новости.

Между тем, президент США Дональд Трамп заявил о том, что власти США рассматривают возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Хозяин Белого дома отметил, что организация получает от его страны большие объемы средств. При этом он согласился, что сейчас не самое подходящее время для сокращения взносов.

По данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,21 миллиона случаев заражения коронавирусом нового типа, почти 67,6 тысячи человек скончались.