Федеральный закон от 7 апреля 2020 г. N 110-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи"

Принят Государственной Думой 1 апреля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 2 апреля 2020 года

Внести в Федеральный закон от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; 2007, N 7, ст. 835; 2010, N 7, ст. 705; N 27, ст. 3408; N 31, ст. 4190; 2011, N 29, ст. 4291; N 45, ст. 6333; N 50, ст. 7351; 2012, N 53, ст. 7578; 2013, N 30, ст. 4062; N 43, ст. 5451; 2014, N 6, ст. 560; N 30, ст. 4229, 4273; N 49, ст. 6928; 2016, N 10, ст. 1318; N 26, ст. 3873; 2017, N 31, ст. 4794; 2019, N 18, ст. 2214) следующие изменения:

1) подпункты 283 и 284 статьи 2 изложить в следующей редакции:

"283) средство коллективного доступа - средство связи или совокупность средств связи, которые предназначены для предоставления неограниченному кругу лиц возможности пользования услугами электросвязи без использования пользовательского оборудования абонента;

284) точка доступа - средство связи или совокупность средств связи, которые предназначены для предоставления неограниченному кругу лиц возможности пользования услугами электросвязи с использованием пользовательского оборудования абонента;";

2) в статье 57:

а) абзацы второй - пятый пункта 1 изложить в следующей редакции:

"К универсальным услугам связи, оказываемым в соответствии с настоящим Федеральным законом, относятся:

услуги телефонной связи, оказываемые с использованием средств коллективного доступа (таксофонов, многофункциональных устройств, информационных киосков (инфоматов) и аналогичных устройств);

услуги по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", оказываемые с использованием точек доступа;

услуги подвижной радиотелефонной связи, оказываемые с использованием точек доступа.";

б) в пункте 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"2. Порядок и сроки начала оказания универсальных услуг связи, порядок обеспечения доступа к ним инвалидов, порядок регулирования тарифов на универсальные услуги связи, порядок оказания услуг присоединения и услуг по пропуску трафика, оказываемых с использованием инфраструктуры связи (средств связи, линий связи и сооружений связи), предназначенной для оказания универсальных услуг связи, а также порядок регулирования тарифов на оказание услуг присоединения и услуг по пропуску трафика, оказываемых с использованием указанной инфраструктуры связи, и на предоставление в пользование указанной инфраструктуры связи устанавливается Правительством Российской Федерации по представлению федерального органа исполнительной власти в области связи исходя из следующих принципов:";

абзац третий дополнить словами ", а также по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по управлению государственным имуществом и оказанию государственных услуг в сфере электросвязи и почтовой связи, в том числе в области создания, развития и использования сетей связи, спутниковых систем связи, систем телевизионного вещания и радиовещания, территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и контролю в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и органом местного самоуправления с функцией оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера";

абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:

"в населенных пунктах с населением от ста до пятисот человек, в которых не оказываются услуги по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", должна быть установлена не менее чем одна точка доступа для оказания услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

в населенных пунктах с населением от ста до пятисот человек, в которых устанавливаются точки доступа в соответствии с настоящей статьей и при этом не оказываются услуги подвижной радиотелефонной связи, не менее чем одна точка доступа должна быть оборудована средствами связи, используемыми для оказания услуг подвижной радиотелефонной связи;";

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"3. Федеральный орган исполнительной власти в области связи в соответствии с принципами, установленными настоящей статьей, определяет:";

дополнить абзацами следующего содержания:

"перечень населенных пунктов, в которых устанавливаемые точки доступа могут подключаться с использованием иных линий связи, кроме волоконно-оптических;

перечень населенных пунктов с населением от ста до пятисот человек, в которых должны быть установлены точки доступа, в том числе точки доступа, которые должны быть оборудованы средствами связи, используемыми для оказания услуг подвижной радиотелефонной связи.";

3) в статье 58:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Оказание универсальных услуг связи осуществляется оператором универсального обслуживания, назначение которого осуществляется в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.";

б) в пункте 2:

абзацы первый - третий изложить в следующей редакции:

"2. Обязанность по оказанию универсальных услуг связи на всей территории Российской Федерации возлагается Правительством Российской Федерации на оператора, занимающего существенное положение в сети связи общего пользования на территориях не менее чем две трети субъектов Российской Федерации. Правительство Российской Федерации по представлению федерального органа исполнительной власти в области связи вправе назначить оператором универсального обслуживания на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя оператора, занимающего существенное положение в сети связи общего пользования на указанных территориях, или иного оператора связи, оказывающего услуги связи на указанных территориях.

Оператор связи, назначенный оператором универсального обслуживания, не вправе отказаться от возложенной на него обязанности по оказанию универсальных услуг связи.

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по управлению государственным имуществом и оказанию государственных услуг в сфере электросвязи и почтовой связи, в том числе в области создания, развития и использования сетей связи, спутниковых систем связи, систем телевизионного вещания и радиовещания, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области связи заключает с оператором универсального обслуживания договор об условиях оказания универсальных услуг связи сроком не менее чем на три года. Стороны договора по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области связи могут вносить изменения в договор об условиях оказания универсальных услуг связи в течение трех месяцев после дня вступления в силу федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.";

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

"Оператор универсального обслуживания не вправе отказать иному оператору связи в использовании инфраструктуры связи (средств связи, линий связи и сооружений связи), предназначенной для оказания универсальных услуг связи, а также отказаться от заключения договоров о присоединении иных сетей электросвязи к своей сети электросвязи, предназначенной для оказания услуг электросвязи с использованием точек доступа, за исключением случаев, если осуществление присоединения сетей электросвязи и их взаимодействие противоречат условиям лицензий, выданных операторам связи, или нормативным правовым актам, определяющим построение и функционирование единой сети электросвязи Российской Федерации. При оказании услуг по пропуску трафика, оказываемых с использованием инфраструктуры связи (средств связи, линий связи и сооружений связи), предназначенной для оказания универсальных услуг связи, обеспечивается приоритетное использование такой инфраструктуры связи для оказания универсальных услуг связи надлежащего качества.".

Президент Российской Федерации В. Путин