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Проект: Вызов года 2020
Рубрика: Digital

09.04.2020 14:02
Текст: Виктория Чернышева

В интернете заработала онлайн-парикмахерская

Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

На сайте You Probably Need A Haircut ("Вам, вероятно, нужна стрижка") запустили онлайн-услуги парикмахеров. Постричься здесь можно, используя веб-камеру. При этом учителями будут опытные мастера мирового класса.

Чтобы постричься в режиме онлайн, нужно приобрести инструменты - ножницы или бритву, а затем записаться к парикмахеру (его услуги обойдутся в 18 долларов). В определенное время необходимо присоединиться к видеочату с мастером, который будет обучать вас или вашего помощника, который займется стрижкой.

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Таким образом парикмахеры, которые лишились из-за коронавируса заработка, получили значимую поддержку.

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