В интернете заработала онлайн-парикмахерская

На сайте You Probably Need A Haircut ("Вам, вероятно, нужна стрижка") запустили онлайн-услуги парикмахеров. Постричься здесь можно, используя веб-камеру. При этом учителями будут опытные мастера мирового класса.

Чтобы постричься в режиме онлайн, нужно приобрести инструменты - ножницы или бритву, а затем записаться к парикмахеру (его услуги обойдутся в 18 долларов). В определенное время необходимо присоединиться к видеочату с мастером, который будет обучать вас или вашего помощника, который займется стрижкой.

Таким образом парикмахеры, которые лишились из-за коронавируса заработка, получили значимую поддержку.