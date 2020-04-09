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09.04.2020 13:08
Рубрика: Власть

В Кремле объяснили приоритеты в оказании помощи бизнесу

Текст: Кира Латухина
В Кремле пояснили, как будут определять компании, которым государство окажет приоритетную поддержку.
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Напомним, что 8 апреля Владимир Путин заявил о готовности государства помогать тем организациям, которые сохраняют занятость. На брифинге журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, как будут отслеживать такие фирмы, ведь нет еще достоверных оценок.

"В первую очередь, будут руководствоваться данными, которые имеются", - пояснил представителям СМИ Песков. "Какие-то компании уже увольняют людей. Соответственно, в первую очередь они уже не смогут претендовать на помощь", - пояснил он механизм.

Фото: iStock
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"Какие-то организации продолжают выплачивать зарплату, о которой шла речь в самом начале, и они в приоритетном порядке смогут воспользоваться помощью", - заверил представитель Кремля.

На вопрос о том, готовы ли власти делать помощь безусловной, пресс-секретарь главы государства сказал, что в любом случае, нужно расставлять приоритеты: кому-то помощь в первоочередном порядке, кому-то - на следующих этапах. "Именно об этом и говорил президент", - заметил он.

Есть определенная ответственность бизнеса, в том числе и социальная, продолжил Песков. Несмотря на сложную ситуацию, кто-то продолжает выплачивать зарплаты сотрудникам, в том числе используя механизмы поддержки, которые предлагает правительство, и этот бизнес, естественно, заслуживает приоритетного порядка, заключил он.

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