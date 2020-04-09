В Нидерландах 107-летняя женщина вылечилась от коронавируса

Организм 107-летней жительницы Нидерландов Корнелии Рас успешно справился с коронавирусом. На сегодняшний день она стала самым пожилым человеком в мире, победившим COVID-19.

Как передает rtlnieuws.nl, коронавирус был диагностирован у нее 18 марта, на следующий день после того, как она справила день рождения. Праздник ничего не омрачило, но сутки спустя женщина почувствовала себя нехорошо, у нее поднялась температура, появился сильный кашель. Тест подтвердил заражение COVID-19.

Родные Корнелии уже и не надеялись на ее выздоровление, но произошло чудо. "Это невероятно, мы очень рады, что все так закончилось", - говорят они.

Предполагается, что коронавирус она подхватила в церкви при доме престарелых на острове Гуре-Оверфлакке, где она проживает. После посещения святыни COVID-19 был диагностирован у 40 человек, 10 из них скончались.

До этой недели самым пожилым человеком, которому удалось справиться с вирусом, считалась итальянка Биелла Ада Зануссо. Кстати, в 1918 году Зануссо пережила пандемию "испанки", унесшую жизни около ста миллионов человек.

Хотя люди в возрасте старше 65 лет являются группой риска, в СМИ то и дело появляются сообщения о выздоровлении долгожителей. Только в Нидерландах с коронавирусом успешно справились как минимум трое человек старше 100 лет.

Согласно последним данным, в Нидерландах зарегистрировано свыше 20 тысяч случаев заражения, 2,2 тысячи человек скончались.