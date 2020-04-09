В США коронавирус вновь за сутки унес рекордное число жизней

В США зафиксирован новый антирекорд по числу жертв коронавируса. За прошедшие за сутки от осложнений, вызванных болезнью скончались 1 973 человека. Уже второй день подряд в американском минздраве фиксируют рекордные цифры летальных исходов.

"В США зафиксировано 430 376 случаев заражения коронавирусом. Умерли 14 739, поправились 23 707 человек. Прежний антирекорд - свыше 1,7 тысячи умерших за сутки - был установлен по итогам седьмого апреля", - данные специалистов приводит ТАСС.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. Сейчас пандемией охвачено большинство стран мира. По данным ВОЗ, число заражений уже превысило отметку в полтора миллиона человек.