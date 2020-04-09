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Рубрика: В мире

В США на работу вернутся люди общавшиеся с зараженными коронавирусом

Роберт Редфилд Фото: REUTERS /Chris Kleponis Роберт Редфилд Фото: REUTERS /Chris Kleponis
Роберт Редфилд Фото: REUTERS /Chris Kleponis

Власти США разрешат выйти на работу некоторым сотрудникам, контактировавшим с больными. Это делается для того, чтобы сохранить на местах представителей всех важных сфер, от работы которых зависит жизнедеятельность страны. Об этом на брифинге в Белом доме сообщил руководитель федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд.

Фото: AFP/Mandel NGAN
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"Сотрудники без симптомов болезни, которые общались с зараженными короноварисом на безопасном расстоянии, смогут вернуться на работу. Перед сменой им необходимо будет измерять температуру, носить защитную маску и соблюдать социальную дистанцию", - пояснения Редфилда приводит ТАСС.

Предполагается, что в ближайшее время к работе вернутся сотрудники чрезвычайных служб, а также предприниматели, занимающиеся поставками продовольствия в стране.

За минувшие сутки в США коронавирус унес 1965 жизней. Пандемией охвачено большинство стран. Число зараженных в мире превысило уже полтора миллиона человек.

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