В США на работу вернутся люди общавшиеся с зараженными коронавирусом

Власти США разрешат выйти на работу некоторым сотрудникам, контактировавшим с больными. Это делается для того, чтобы сохранить на местах представителей всех важных сфер, от работы которых зависит жизнедеятельность страны. Об этом на брифинге в Белом доме сообщил руководитель федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд.

"Сотрудники без симптомов болезни, которые общались с зараженными короноварисом на безопасном расстоянии, смогут вернуться на работу. Перед сменой им необходимо будет измерять температуру, носить защитную маску и соблюдать социальную дистанцию", - пояснения Редфилда приводит ТАСС.

Предполагается, что в ближайшее время к работе вернутся сотрудники чрезвычайных служб, а также предприниматели, занимающиеся поставками продовольствия в стране.

За минувшие сутки в США коронавирус унес 1965 жизней. Пандемией охвачено большинство стран. Число зараженных в мире превысило уже полтора миллиона человек.