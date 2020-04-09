Венецианский кинофестиваль настроен оптимистично

Весь график крупнейших мировых кинофестивалей в этом году пошел прахом в результате атаки на планету коронавируса, делающей невозможным любое планирование, включая долгосрочное. Все меньше надежд на то, что Каннский фестиваль, пока отложенный до конца июня, сможет пройти в предполагаемые сроки. Уже рассматривает возможность состояться в цифровом формате международный фестиваль в Торонто - крупнейший и самый влиятельный на американском континенте, который ежегодно проходит в середине сентября.

Но эту возможность полностью исключает для себя старейший в мире Венецианский кинофестиваль, открытие которого запланировано на второе сентября. Как заявил прессе арт-директор Венецианской Мостры Альберто Барбера, не имеющий конкурса Торонто - это совершенно иной тип фестиваля, целиком ориентированный на публику и на рынок, а кинофорумы уровня Берлинского, Каннского или Венецианского не могут нормально функционировать в интернете. Какие-то отдельные инициативы в Сети возможны, и они сейчас находятся в процессе разработки, но целиком эвакуировать фестиваль в интернет Венеция не собирается.

Между тем Венецианская архитектурная биеннале, в которую организационно входит и международный кинофестиваль, уже объявила о переносе своего открытия с 23 мая на 29 августа.