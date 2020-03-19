Каннский кинофестиваль перенесен на июнь

"Как только развитие ситуации во Франции и в мире позволит нам оценить реальные возможности провести фестиваль, мы сообщим о своем решении. Оно будет принято в результате постоянных консультаций с правительством Франции и мэрией города Канны, с членами правления фестиваля, профессионалами киноиндустрии и партнерами кинофестиваля", - говорится в заявлении дирекции. Фестиваль выразил свою активную поддержку всем, кто просит с уважением относиться к экстремальной ситуации и вызванным ею запретам, и призывает к солидарности в эти трудные для всего мира времена.

Вместе с фестивалем переносится и Каннский кинорынок. В ответ на инициативу ведущих продюсерских и дистрибьюторских компаний, которые объявили о создании виртуального рынка, фестиваль уточнил, что тоже создает свой собственный виртуальный кинорынок с цифровым сервисом Cinando.

Еще неделю назад президент фестиваля Пьер Лескюр выражал сдержанный оптимизм насчет возможности все же провести фестиваль в традиционные сроки и выражал надежду, что пандемия коронавируса достигнет пика "в конце марта и что в апреле мы сможем вздохнуть свободнее". На тот момент французское правительство запретило мероприятия с участием более 1000 человек. Но затем это число было сокращено до 100 человек, а позже Франция, как и большинство стран Европы, а также США, закрыли свои границы. И перспектива провести фестиваль с 12 по 23 мая, как предполагалось, окончательно исчезла.

До сих пор Каннский фестиваль отменялся только однажды - в 1968 году во время охвативших Францию студенческих волнений, поддержанных такими выдающимися представителями французской "новой волны", как Жан-Люк Годар и Франсуа Трюффо.