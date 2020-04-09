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09.04.2020 12:00
Рубрика: Видео

Видео: водитель Honda не справился с управлением и вылетел на крышу дома

Текст: Вадим Давыденко

А вот вам еще один трюк, который удается совершить далеко не каждому водителю, причем лишь непреднамеренно и лишь один раз в жизни. При повторных попытках, сколько не старайся, этот фокус уже не пройдет.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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На обычной трассе в обычном китайском муниципалитете владелец черной Honda на какой-то миг потерял контроль над машиной: слишком сильно нажал на педаль газа и резко вывернул руль вправо. Будь за дорожным отбойником заросший сорняком кювет, паркинг торгового центра или большая лужа - машины грохнулась бы туда и никто бы, кроме полиции и пары зевак, об этом досадном инциденте не узнал.

Но на беду водителя ниже шоссе, окнами практически вровень с уровнем асфальта, располагались несколько жилых домов. На крышу одного из них машина и приземлилась, причем без каких-либо последствий для владельца. Уже автомобилист, но еще не пилот, он долго недоуменно осматривался, понимая, что застрял надолго.

Жильцы, хочется верить, тоже не пострадали и, с учетом удобного расположения дома у трассы, им стоит подумать о демонтаже старой шиферной кровли и сборке вместо нее прочного железобетонного покрытия на несколько парковочных мест.

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