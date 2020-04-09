Видео: водитель Honda не справился с управлением и вылетел на крышу дома

А вот вам еще один трюк, который удается совершить далеко не каждому водителю, причем лишь непреднамеренно и лишь один раз в жизни. При повторных попытках, сколько не старайся, этот фокус уже не пройдет.

На обычной трассе в обычном китайском муниципалитете владелец черной Honda на какой-то миг потерял контроль над машиной: слишком сильно нажал на педаль газа и резко вывернул руль вправо. Будь за дорожным отбойником заросший сорняком кювет, паркинг торгового центра или большая лужа - машины грохнулась бы туда и никто бы, кроме полиции и пары зевак, об этом досадном инциденте не узнал.

Но на беду водителя ниже шоссе, окнами практически вровень с уровнем асфальта, располагались несколько жилых домов. На крышу одного из них машина и приземлилась, причем без каких-либо последствий для владельца. Уже автомобилист, но еще не пилот, он долго недоуменно осматривался, понимая, что застрял надолго.

Жильцы, хочется верить, тоже не пострадали и, с учетом удобного расположения дома у трассы, им стоит подумать о демонтаже старой шиферной кровли и сборке вместо нее прочного железобетонного покрытия на несколько парковочных мест.