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9 апреля 2020 г.

Указ губернатора Владимирской области от 8 апреля 2020 года № 84 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

Дата подписания 8 апреля 2020 г.
Опубликован 9 апреля 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Владимирской области от 17 марта 2020 года № 38 "О введении режима повышенной готовности"

В целях недопущения распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В пункте 34:

1.1.1. В абзаце 5 слово "ближайшему" исключить.

1.1.2. Дополнить абзацем 8 следующего содержания:

" - следование к месту (от места) ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, строительства и (или) эксплуатации жилого дома, а также нахождение на указанных земельных участках и объектах, за исключением граждан, в отношении которых выданы постановления Главного государственного санитарного врача по Владимирской области (его заместителя) о нахождении в режиме изоляции".

1.1.3. Дополнить абзацем 10 следующего содержания:

"Подтверждением необходимости нахождения, а также следования к месту (от места) ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, строительства и (или) эксплуатации жилого дома является наличие документов, устанавливающих или удостоверяющих право гражданина или его близких родственников, признаваемых таковыми в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, на предназначенные для этих целей земельный участок, здания, строения, сооружения.".

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

Губернатор области В.В.Сипягин



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