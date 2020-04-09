Власти Великобритании продлят карантин

Великобритания намерена продлить карантин. О первом ключевом решении главы МИДа Доминика Рааба, который сейчас заменяет премьер-министра Бориса Джонсона, госпитализированного с коронавирусом, сообщила газета The Guardian.

"Смягчение карантина может привести к тому, что население начнет массово выходить на улицу еще до его завершения. Ситуация может выйти из-под контроля, учитывая приближающуюся католическую и протестантскую Пасху (в этом году она выпадает на 12 апреля), когда выходные по традиции длятся с пятницы по понедельник", - цитирует издание ТАСС.

Строгие ограничения изначально были рассчитаны на три недели, которые истекают 13 апреля. Власти полагают, что отменять карантин сейчас опасно, ведь вспышка заболевания не достигла пика. Накануне в Великобритании коронавирус унес жизни 938 человек - это самая большая цифра с момента начала эпидемии.

Перспективы продления карантина стали еще более очевидными, после выступления мэра Лондона Садика Хана, который заявил о том, что "до отмены ограничений на передвижение граждан и функционирования бизнеса еще далеко".

По последним данным опубликованным британским минздравом, число зараженных коронавирусом в стране приближается к 61 тысячи человек, от осложнений, вызванных болезнью скончались более семи тысяч.