С просьбой вернуть пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг для большей части населения обратились в правительство водоснабжающие организации.

Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения, а также компании "Российские коммунальные системы" и "Росводоканал" указывают, что в ближайшее время собираемость платежей может упасть с 95-96% до 25-30%, и наибольшее влияние на рост задолженности окажет введенный мораторий на пени за просрочку платежей за ЖКУ. При этом сами ресурсоснабжающие организации работают в усиленном режиме - повышают концентрацию реагентов для обеззараживания питьевой воды и сточных вод, применяют интенсивное ультрафиолетовое облучение, увеличивают количество отбираемых проб и лабораторный контроль. Поставщики реагентов уже объявили о росте цен на свою продукцию из-за снижения курса рубля.

Собираемость платежей может упасть с 95 до 30 процентов

Поэтому авторы письма предлагают не взимать пени только с граждан, получающих субсидии и компенсации на оплату жилья, как с самых социально уязвимых слоев населения. Часть населения может воспринять отмену пеней как сигнал вообще не оплачивать коммунальные услуги, считают в РКС. Если водоканалы будут получать только 25% выручки, это означает и низкое качество очистки воды из-за отсутствия средств на реагенты, и аварии на сетях, считают в компании.

По прогнозам СРО "Национальный жилищный конгресс", максимальный сбор за жилищные услуги в апреле составит до 30% от всех начислений.

В самой сложной ситуации сейчас управляющие организации, отмечает исполнительный директор "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. У них серьезно возросли затраты из-за необходимости закупать препараты для дезинфекции подъездов и средства защиты для персонала.

"Если их выпадающие доходы не будут компенсированы из бюджета, если не будут смягчены лицензионные требования, в ближайшее время следует ожидать массового ухода с рынка управляющих организаций, рост количества "брошенных домов", - предупреждают в "ЖКХ Контроль". Там предлагают в рамках антикризисной программы компенсировать УК и ТСЖ неоплату гражданами коммунальных услуг и расходы на дезинфекцию, а также отменить пени УК и ТСЖ за просрочку платежей поставщикам ресурсов на срок до 60 дней, освободить их от НДС или снизить для них ставку до 10%.

На УК и ТСЖ надо распространить мораторий на возбуждение дел о банкротстве, считает зампред Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев: "В случае признания управляющей организации банкротом автоматически аннулируется лицензия... Это может привести к коллапсу в сфере управления многоквартирными домами".

Минстрой прорабатывает предложения по поддержке организаций ЖКХ, сообщила пресс-служба ведомства.