Вузам продлят госаккредитацию на год

Университетам, чья госаккредитация заканчивается в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года, продлят ее автоматически еще на год. Об этом сообщает Рособрнадзор.

- Сроки действия свидетельств о государственной аккредитации…, истекающие в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года, постановлением правительства РФ №440 продлены на один год, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. - Решение относится ко всем вузам, независимо от их организационно-правовой формы и уровня образования.

То есть право на продление имеют и государственные, и частные аккредитованные вузы. Причем продление производится без выдачи нового свидетельства.

- Сложившаяся ситуация существенно влияет на процедуру госаккредитации, так как в ее проведении задействовано значительное число людей: работники образовательных организаций, эксперты и представители экспертных групп, которые выезжают на место, - комментирует врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. - Принятое решение продиктовано заботой о здоровье и безопасности этих людей, а также интересами студентов выпускных курсов тех вузов, у которых истекают сроки аккредитации: так они смогут получить дипломы государственного образца.

Ранее в Рособрнадзоре заявили о приостановке всех проверок вузов, за исключением проверок по фактам причинения вреда жизни и здоровью, а также в связи с выдачей лицензии.