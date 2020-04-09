Запущен сервис для интеллектуального заработка в условиях самоизоляции

Новый способ поддержки молодых ученых и научных сотрудников, сидящих на самоизоляции или оставшихся без работы из-за пандемии COVID-19 и экономических трудностей, предложили российские предприниматели.

Они готовы платить от 20 до 40 тысяч рублей за выполнение заданий и решения задач, которые входят в план исследований и разработок компаний.

"Задания, над которыми мы предлагаем за деньги подумать в удаленном режиме молодым ученым, - это актуальные для нас вопросы в рамках наших исследовательских проектов, - объяснил заместитель директора по инновациям и цифровизации ГК "ЭФКО" Андрей Зюзин. - Над ответами на те же самые вопросы работает коллектив собственных ученых Инновационного центра "Бирюч" (входящего в состав ГК ЭФКО), но мы будем рады, если участники программы смогут предоставить альтернативную точку зрения".

Некоторые задания под силу студентам старших курсов профильных вузов, другие же требуют профессиональных знаний и компетенций. Бизнесу такие проекты позволяют сэкономить на научных исследованиях и конструкторских разработках. А для молодых ученых это может стать не только гимнастикой для ума во время вынужденного простоя, но и приятной подработкой. В трудные времена деньги никогда лишними не бывают.